Fußball-Regionalliga SV Straelen sehnt das Saisonende herbei

„In der ersten Halbzeit haben wir gut dagegen gehalten. Im zweiten Durchgang ging uns die Ordnung verloren. Deshalb wurden wir ständig vor neue Probleme gestellt“, sagte Wolze. „Der Sieg der Kölner geht völlig in Ordnung.“ Ganz offensichtlich ist nun endgültig der Zeitpunkt erreicht, an dem alle Beteiligten rund um den designierten Absteiger drei Kreuzzeichen machen, wenn diese unschöne Saison, auf die keiner mehr so richtig Lust hat, endlich zu Ende geht. Zwei Spiele hat die Wolze-Elf noch vor der Brust: Am Samstag das Heimspiel gegen den SV Lippstadt samt „Abschiedsparty“ im Stadion an der Römerstraße. Und am Freitag, 12. Mai, das Gastspiel beim SV Rödinghausen – anschließend kann endlich der Neustart beginnen.