Fußball-Regionalliga Der SV Straelen hat einfach die Seuche

Zum Spiel in der Siegener Herkules-Arena: Die erste Szene gehörte dem Gastgeber. In der vierten Minute konnte SVS-Torhüter Julius Paris den Ball nach einem Schuss von Daniel Waldrich gerade noch über die Latte lenken. Doch abgesehen davon gehörte die komplette erste Hälfte dem SV Straelen. In der 14. Minute legte der Tabellenletzte vor gerade einmal rund 300 Zuschauern einen Konter der Extraklasse hin. In Höhe der Mittellinie ließ Niek Munsters den Ball auf Ken Mata abtropfen. Der junge Rechtsaußen, der anstelle von Marcel Heller in der Startformation stand, zog unwiderstehlich davon, hatte schließlich ein Auge für Mittelstürmer Philipp Dünnwald, der das 1:0 erzielte. Und die Gäste blieben am Drücker. Nur vier Minuten später fischte der Marienborner Torhüter Robert Jendrusch einen stark geschossenen Freistoß von Niek Munsters gerade noch so aus dem Winkel. Eine weitere Standardsituation hätte in der 33. Minute zum 2:0 führen können, aber der SV Straelen hat momentan nun einmal auch das typische Pech eines Abstiegskandidaten. Diesmal war es Ken Mata, der einen Freistoß haarscharf neben den rechten Pfosten setzte.