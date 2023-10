Fußball-Oberliga TVD Velbert gibt 90 Minuten Unterricht

„Wir haben heute eine Lehrstunde in Sachen Reife und Abgeklärtheit bekommen“, kommentierte Straelens Trainer Sunay Acar. „Wenn man so viele Torchancen hat, dann muss man einfach welche reinmachen. Sonst wird man irgendwann bestraft. Dass unser Gegner im Umschaltspiel präzise und gefährlich war, hat man gesehen. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so griffig, sind nicht mehr in unseren Spielfluss gekommen. Velbert hat extrem gut verteidigt. Der Gegner hatte fünf Chancen und macht drei Tore. Wir hatten acht oder neun Chancen und machen null Tore. Das war Anschauungsunterricht. Wir müssen ganz einfach lernen, unsere Tore zu machen.“