Handball: Der SV Straelen ist kaum noch zu retten

Straelen Handball-Verbandsliga der Männer: Nach der bitteren 21:35 (11:16)-Niederlage im Kellerduell bei der HSG Wesel ist der Klassenerhalt für die Grün-Gelben in weite Ferne gerückt. Ohne Rückraumspieler hatten die Gäste keine Chance.

(terh) Am Ende war es ein Trauerspiel. Dieses hatte für den SV Straelen jedoch schon weit vor dem Anpfiff begonnen. Ohne vier Leistungsträger, allesamt Rückraumspieler, mussten die Grün-Gelben die Fahrt zum vielleicht wichtigsten Spiel der Saison antreten. „Es war von vornherein klar, dass wir nur eine Chance haben, wenn wir als Mannschaft an unserer Leistungsgrenze agieren. 60 Minuten lang. Das war leider nicht der Fall“, brachte SVS-Coach Dieter Pietralla das zuvor erlebte Debakel auf den Punkt.

Dabei hatten die Blumenstädter einen ordentlichen Start hingelegt. Allen voran Cedric Linden zeigte, dass mit Mut und Entschlossenheit gegen keineswegs überragende Weseler etwas möglich ist. „Er hat eine überragende erste Halbzeit gespielt“, lobte Pietralla seinen Linkshänder, dem im weiteren Verlauf der Partie jedoch die Luft ausging. Bis zum 6:6 schenkten sich die beiden Mannschaften wenig bis nichts. Und auch als Joey Sonnen in der 25. Minute den Treffer zum 10:12 erzielte, war die Straelener Handballwelt noch einigermaßen in Ordnung. Was dann passierte, raubte aber nicht nur den mitgereisten SVS-Fans den Atem. Zum Teil in Slapstick-Manier kassierte Grün-Gelb bis zum Pausenpfiff vier weitere Gegentore (10:16), um die Begegnung in den acht Minuten nach dem Seitenwechsel dann komplett herzuschenken (11:21).