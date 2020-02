Handball : SV Straelen enttäuscht gegen das Schlusslicht

Straelen (terh) Handball-Landesliga der Männer: SV Straelen – SV Schermbeck 24:29 (12:14). Es war nicht der Abend der Grün-Gelben. „Weder die Abwehr noch unsere Torhüter haben heute eine gute Figur gemacht.

Das war einfach zu wenig“, sagte SVS-Coach Dietmar Beiersdorf nach der Niederlage gegen den Tabellenletzten. Die Gäste bestätigten ihre zuletzt ansteigende Form, machten den Blumenstädtern das Leben vom Anpfiff an richtig schwer. Im Angriff hatte der SVS seine liebe Müh und Not, Schermbecks offensive 3:2:1-Deckung zu knacken. Man verstrickte sich in unnötige Zweikämpfe und schloss aus wenig aussichtsreichen Positionen ab. Und auch die sonst so sattelfeste Defensive fand viel zu selten den nötigen Zugriff. Grün-Gelb kam einfach nicht ins Rollen. „Uns haben die einfachen Tore gefehlt“, meinte Beiersdorf.