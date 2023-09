Handball-Oberliga der Frauen SV Straelen ist beim Seriensieger letztlich machtlos

Nach Wiederanpfiff brachte der VTK noch mehr Luft zwischen sich und den SV Straelen (22:16). „Wir haben dann auf eine 5:1-Deckung umgestellt. Das hat zunächst recht gut funktioniert“, sah Thorsten Arts, wie sich seine Mannschaft Treffer um Treffer an den Gegner heranarbeitete. In der 46. Minuten traf Mia Kurfürst zum 23:24. Alles schien wieder möglich zu sein. Doch Kempen fand Lösungen und somit wieder in die Spur. Arts: „Wenn man 31 Tore erzielt und am Ende trotzdem verliert, dann ist klar, woran es gelegen hat.“