Der Mann im Hintergrund Die Ausländerbehörde des SV Straelen

Bei seiner Arbeit für den SV Straelen, die er in keinster Weise als trocken, sondern als spannend und abwechslungsreich empfindet, spielt ihm natürlich die Erfahrung aus seiner beruflichen Tätigkeit in die Karten. Der Umgang mit Behörden, Menschen und Formularen ist ihm nicht fremd. „Wichtig ist mir auch, dass ich in einem Team arbeiten kann und einen Bezug zum Fußball habe“, sagt er und weist dezent darauf hin, dass er zu seiner Blütezeit beim SV Lindlar für seine linke Klebe bekannt war und in der Saison 1986/87 für ein halbes Jahr in den Genuss kam, Drittliga-Luft in der Oberliga Nordrhein zu schnuppern.