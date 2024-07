Zustimmung für Insolvenzplan Der SV Straelen ist gerettet

Genau 105 Jahre nach der Gründung drohte dem SV 1919 Straelen in den vergangenen Monaten das nahezu Undenkbare. Die Liquidation wegen Zahlungsunfähigkeit – der Verein hätte schlicht und einfach nicht mehr existiert. Doch nun gibt’s jetzt das Happy End. Der knapp 2.500 Mitglieder starke Breitensportverein startet voraussichtlich Ende August/Anfang September schuldenfrei in die Zukunft. Wie geriet der Verein in die Schieflage, wie gestaltet sich die Lösung, wer ist der Retter? Hier gibt’s die Antworten im Überblick.