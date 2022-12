Fußball-Regionalliga Die schwierige Mission des Kevin Wolze

Info

Takumi Yanagisawa.⇥Foto: Horstmüller Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Verstärkungen Der SV Straelen hat in den vergangenen Jahren immer wieder gute Erfahrungen mit Spielern aus Japan gemacht. Ab sofort erhalten Linksverteidiger Toshiaki Miyamoto und Mittelfeldspieler Hirotaka Yamada Gesellschaft. Vom Ligarivalen 1. FC Bocholt wechseln Takumi Yanagisawa und Kohei Nakano mit sofortiger Wirkung an die Römerstraße. Der 27-jährige Stürmer Yanagisawa blieb in der laufenden Saison bei seinem alten Verein wegen einer Verletzung außen vor, ist aber inzwischen wieder fit und konnte im Probetraining an der Römerstraße überzeugen. Sein 19-jähriger Landsmann ist im offensiven Mittelfeld zu Hause und soll zunächst in der zweiten Mannschaft an höhere Aufgaben herangeführt werden.



Der heutige Gegner Rot-Weiß Oberhausen belegt aktuell mit 29 Punkten den achten Platz und hat mit dem Kampf um die Meisterschaft wieder einmal nichts zu tun. Die bisherige Bilanz des SV Straelen gegen die Kleeblätter: Ein Sieg, zwei Unentschieden, sechs Niederlagen.