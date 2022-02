Fußball-Regionalliga : Thomas Gerstner zeigt sich selbstkritisch

Straelen Der SV Straelen verliert mit 0:4 bei Preußen Münster. Der Trainer „verzockt“ sich mit der Einwechslung von Vedran Beric, der an drei späten Gegentoren beteiligt ist, sitzt aber zunächst noch fest im Sattel.

„Der Gegner hat versäumt, seinen Vorsprung auszubauen. Deshalb hatte ich bis zur 70. Minute die Hoffnung, dass wir hier mit sehr viel Glück einen Punkt entführen können“, so Tecklenburg. Es gab vor knapp 4000 Zuschauern tatsächliche eine Situation, in der die Gäste den Spielverlauf um ein Haar auf den Kopf gestellt hätten. In der 66. Minute schoss Cagatay Kader einen direkten Freistoß von der rechten Strafraumgrenze aus platziert in Richtung kurzes Eck – da musste Preußen-Keeper Maximilian Schulze Niehues schon sein ganzes Können aufbieten, um den Ball so gerade noch von der Linie zu kratzen. Vier Minuten später hatte Straelens Trainer Thomas Gerstner ein „unglückliches Händchen“, wie er nach dem Abpfiff zugab. Er ersetzte Kino Delorge, der bis zu diesem Zeitpunkt nach anfänglichen Schwierigkeiten eine solide Vorstellung als Rechtsverteidiger geliefert hatte, durch Vedran Beric. Hermann Tecklenburg sah in diesem Moment das Unheil schon kommen. „Wir haben auf der Tribüne alle über diesen Wechsel nur mit dem Kopf schütteln können. Und dann ist es prompt so gekommen, wie wir befürchtet hatten. Beric war in zehn Minuten an drei Gegentoren beteiligt“, so der Präsdident.