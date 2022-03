Handball-Oberliga der Frauen : Deutliche Niederlage mit Ansage

Straelen 12:29 beim BHC Solingen – für den SV Straelen gibt es beim designierten Meister erwartungsgemäß nichts zu holen. Immerhin stimmt 60 Minuten lang die Einstellung.

Im Nachholspiel beim verlustpunktfreien Tabellenführer BHC Solingen hatten die Oberliga-Handballerinnen des SV Straelen wie erwartet keine Chance. „In der Abwehr haben wir einen recht ordentlichen Eindruck hinterlassen. Vorne waren wir wegen der Harz-Problematik viel zu harmlos, um einen Gegner dieses Kalibers ärgern zu können“, sagte SVS-­Coach Thomas Floeth nach der 12:29 (6:15)-Niederlage. Vom Anpfiff an waren die Probleme der Grün-Gelben unübersehbar. Ein unsicheres und damit langsames Aufbauspiel sowie eine gewisse Angst davor, aus der zweiten Reihe abzuschließen, machte dem Gastgeber das Abwehrspiel ziemlich einfach. „Es ist uns wegen der Unsicherheiten am und mit dem Ball nur selten gelungen, den notwendigen Druck aufzubauen“, kommentierte Straelens Trainer die 60-minütge Flaute vorm gegnerischen Tor. Wesentlich druckvoller agierte der Gastgeber. Angetrieben von der ehemaligen Zweitligaspielerin Ramona Ruthenbeck riss der BHC regelmäßig Lücken in die keineswegs schlecht sortierte Abwehr der Grün-Gelben. Über 4:2 und 9:4 verschaffte sich der designierte Meister eine 15:6-Pausenführung.