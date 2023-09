Fußball-Oberliga Die Servicekraft im defensiven Mittelfeld

Geboren und aufgewachsen ist der 25-jährige Südkoreaner in der Millionenstadt Yongin, südlich von Seoul. In seiner Heimatstadt durchlief er das Fußball-Internat des dort ansässigen Fußball-Vereins „Yongin Ravens“, das eher einem Aufenthalt in einer Kaserne glich. Die jugendlichen Spieler schliefen gemeinsam in einem großen Schlafraum, nahmen in kargen Speisesälen ihre Mahlzeiten ein und hockten Tag und Nach zusammen. Zu ihren Familien kamen sie selten. Es war sehr streng, fast schon militärisch, der Ton der Trainer war äußerst rau. Mit 18 Jahren hatte der talentierte Kicker die Nase voll, er wollte einfach nur weg und etwas anderes probieren. Sein Co-Trainer war Brasilianer und stellte für ihn den Kontakt nach Südamerika her. Alleine flog er einmal um den halben Erdball und spielte in Brasilien bei Londrina EC – ganz nebenbei der frühere Klub vom ehemaligen Bayern-Star Giovane Elber – und Rio Branco FC in der vierten und zweiten Liga. „Am Anfang war es sehr hart für mich. Aber ich habe gut gespielt, deshalb mochten die Leute mich. Doch das Leben in Brasilien war einfach zu teuer für mich“, sagt Kang, der nach zweieinhalb Jahren die Zelte wieder abbrach. Urlaub hatte er in der ganzen Zeit nicht gemacht. Er wollte nach Europa und landete in Deutschland. Einen Einstieg in den Fußball fand er Anfang 2019 beim Landesligisten MSV Düsseldorf und wechselte von dort für drei Jahre in die Oberliga zum VfB Hilden. „Isaac ist mir schon in der vergangenen Saison positiv aufgefallen. Als klar war, dass ich Trainer in Straelen werde, habe ich ihn noch ein paar Mal beobachten lassen und verpflichten können“, sagt Sunay Acar.