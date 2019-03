Handball: SV Straelen vergibt ersten Matchball im Titelrennen

Straelen (terh) Handball-Bezirksliga der Frauen: SV Straelen II – VT Kempen 21:27 (13:16). Die SVS-Reserve muss ihre Meisterschaftsfeier um zwei Wochen verschieben – falls man sich in den beiden verbleibenden Partien nicht eine weitere Blöße geben sollte.

Im ultimativen Spitzenspiel gegen die Vereinigte Turnerschaft aus Kempen mussten sich die Grün-Gelben nämlich geschlagen geben. Jetzt führen sie nur noch punktgleich mit der Mannschaft, die ihnen die erste Saisonniederlage verpasste, die Tabelle an. Aufgrund des besseren direkten Vergleichs sind die Blumenstädter aber nach wie vor die Nummer eins. „Kempen war diesmal die bessere Mannschaft. Wir haben es aber immer noch selbst in der Hand. Zwei Siege – und wir spielen in der kommenden Saison in der Landesliga“, sagte Straelens Trainer Ludger Janßen nach der Begegnung.