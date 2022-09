Fußball-Bezirksliga : SV Straelen II gewinnt ein sehenswertes Lokalduell

Kevelaer Peter Okafor trifft beim 3:0 bei der DJK Twisteden doppelt. Auch DJK-Trainer Markus Hierling zeigt sich sehr zufrieden und spricht von der besten Saisonleistung seiner Mannschaft.

Fußball-Feinschmecker kamen am Mittwochabend auf ihre Kosten. Die DJK Twisteden und der SV Straelen II lieferten sich ein Bezirksliga-Nachbarschaftsduell auf hohem Niveau. Am Ende hatten die Gäste mit 3:0 (0:0) die Nase vorn. Hier die individuelle Klasse der Gäste, die mit drei Spielern aus dem Regionalliga-Kader angetreten waren, dort eine gut eingespielte Mannschaft der DJK Twisteden. Die Grün-Gelben waren in der ersten Hälfte das druckvollere Team, das auf eine starke Defensive des Gastgebers traf.

So dauerte es bis zur 51. Minute, ehe der SV Straelen II in Führung ging. Torjäger Peter Okafor war alleine durch und überwand mit einem frechen Lupfer Twistedens Schlussmann Martin Voss. Mit einem abgefälschten Freistoßtor erhöhte Moulaye Ndiaye (81.) auf 2:0. Der Gastgeber gab sich noch nicht geschlagen. In der 85. Minute scheiterte Marc Brouwers aus kurzer Distanz am Straelener Schlussmann Lennart Winkler. Dann gab’s nach einem Foul an Chris Kleuskens Elfmeter – Brouwers scheiterte erneut im Duell mit Winkler. Damit war die Partie entschieden – Okafor traf in der Nachspielzeit zum 3:0-Endstand.Unter dem Strich ein verdienter Sieg für die Straelener Reserve, der allerdings etwas zu hoch ausfiel.