Fußball : SV Straelen II gewinnt Spitzenspiel

Straelen Verdienter 3:0-Erfolg gegen den zuvor noch ungeschlagenen SC Schiefbahn. Damit hat sich der SV Straelen II endgültig in der Spitzengruppe der Bezirksliga, Gruppe 4, etabliert.

Im Spitzenspiel der Gruppe 4 der Fußball-Bezirksliga behauptete sich der SV Straelen II gegen den Tabellenführer SC Schiefbahn mit 3:0 (1:0). Damit hat sich die Mannschaft endgültig in der Spitzengruppe etabliert. „Das war bisher der stärkste Gegner, gegen den wir gespielt haben“, sagte Trainer Dirk Otten nach der Partie gegen den Aufsteiger, der ungeschlagen an die Römerstraße gereist war. Dieses Merkmal können ab sofort nur noch die Grün-Gelben vorweisen.

Nach einer verhaltenen Anfangsphase, in der sich die Kontrahenten etwas abtasteten, kamen die Straelener immer besser in die Partie. Erneut war auf Torjäger Peter Okafor Verlass, der in der 21. Minuten einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Es entwickelte sich ein schnelles Spiel, in dem vor dem Straelener Gehäuse nur wenig anbrannte.