Fußball-Bezirksliga SV Straelen II ist auf der sicheren Seite

Von den Gästen aus Kevelaer, die ihr Glück mit einigen Distanzschüssen versuchten, kam in dieser Phase nur wenig nach vorne. Erst nach einer guten halben Stunde vergab Jona Wassen zwei gute Chancen zum Anschlusstreffer. Zunächst verfehlte ein Kopfball nur knapp das Tor, wenige Minuten später hatte Wassen Pech mit einem Lattentreffer. Auf der Gegenseite hätte Peter Okafor kurz vor dem Seitenwechsel nach einem Eckball auf 3:0 stellen können. Im Gegenzug verhinderte Straelens Torhüter Kevin Kratzsch nach einem Schuss von Colin Linßen in höchster Not per Fußabwehr das Anschlusstor der Gäste. Nicht mehr ganz so ereignisreich war der zweite Durchgang. Gute Möglichkeiten gab es dennoch auf beiden Seiten, Peter Okafor und Cristian Voicu hatten jeweils die Vorentscheidung auf dem Fuß. Für die Kevelaerer ließen Maximilian Gastens und Jona Wassen noch zwei Chancen ungenutzt. „Wir haben die ersten 20 Minuten des Spiels verschlafen und können uns daher nicht beklagen, dass wir am Ende als Verlierer vom Platz gehen“, sagte Kevelaers Trainer Patrik Znak. „Nach dem Wechsel hat meine Mannschaft das Spiel gut verwaltet und wenig zugelassen. Insgesamt bin ich mit unserer Einstellung hochzufrieden“, so SVS-Coach Lekesiz.