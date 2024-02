Nach dem Aus in der Oberliga Der SV Straelen spielt noch Fußball

Theoretisch könnte der SV Straelen in der kommenden Saison nach dem Oberliga-Rückzug in der Landesliga an den Start gehen. Doch für die Verantwortlichen des Vereins ist das zurzeit keine Option. „Einen Neustart wird es in der nächsten Saison beim SV Straelen auf jeden Fall geben – sei es in der Kreisliga A oder in der Bezirksliga“, so Jens Jütten.