Handball : SV Straelen II muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten

Straelen (terh) Handball-Landesliga der Frauen: SV Straelen II – TV Beckrath 25:31 (13:16). Es war ein flottes und ansehnliches Spiel, das die Zuschauer auf dem Parkett der Sporthalle an der Fontanestraße geboten bekamen.

„Wir haben wieder gut mitgespielt und stehen am Ende leider wieder mit leeren Händen da“, sagte Straelens Trainer Ludger Janßen nach der 25:31-Niederlage gegen Beckrath. Sein Team hatte einen Blitzstart hingelegt, dominierte die Partie in den ersten zwölf Minuten geradezu. Der Lohn der Mühen: ein Vier-Tore-Vorsprung (8:4), der jedoch nicht sonderlich lange Bestand haben sollte. „Wir haben in dieser Phase mehrere Großchancen nicht nutzen können“, nannte der SVS-Coach den Grund für die plötzliche Trendwende. Der TVB agierte abgezockter und brachte mit Melanie Holzweiler eine wuselige Aufbauspielerin, die die Grün-Gelben einfach nicht in den Griff bekamen. In der 19. Minute traf Beckrath zum Ausgleich, wenig später erzielten die Gäste die erste Führung (10:9). Beim Gang in die Kabinen hieß es aus SVS-Sicht 13:16.