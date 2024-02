Fußball-Bezirksliga SV Straelen II ist kaum noch zu retten

War es das bereits für den SV Straelen II ? Nach der 0:2 (0:1)-Niederlage im Kellerduell gegen den SV Sevelen ist die Mannschaft ans Tabellenende zurückgefallen, der Abstand zu einem Nichtabstiegsplatz ist auf 13 Punkte angewachsen und liegt damit in weiter Ferne. Dagegen machte der SV Sevelen im Abstiegskampf weiter Boden gut, erwischte mit dem zweiten Sieg in Folge einen vielversprechenden Auftakt ins neue Spieljahr und hat inzwischen nur noch drei Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Dass die Sevelener mit drei Punkten heimfuhren, hing jedoch in der zweiten Halbzeit lange am seidenen Faden und war am Ende auch etwas glücklich.