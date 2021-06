Fußball-Regionalliga : Kübler und Fakhro verlassen den SV Straelen

Straelen Der SVS verliert zwei Spieler, die er gerne gehalten hätte. Jannis Kübler geht zum Wuppertaler SV, Malek Fakhro zum VfB Lübeck. Noah Holtschoppen kommt von Borussia Mönchengladbach II.

In Noah Holtschoppen (20 Jahre) wurde ein Kicker verpflichtet, der beim SV Straelen schon länger auf dem Zettel gestanden hat. „Er ist ein talentierter Spieler. Wir freuen uns, dass er sich jetzt für uns entschieden hat“, sagt Tecklenburg. Holtschoppen hat 14 Jahre lang das Trikot von Borussia Mönchengladbach getragen. Er hat für den Klub in der A- und B-Jugend in der Bundesliga gespielt, ehe er 2019 in den Kader der U 23 aufrückte. Dort kam er in der Regionalliga auf 24 Einsätze, in denen er drei Treffer vorbereitete. „Er ist ein technisch sehr versierter und schneller Spieler mit einem guten linken Fuß. Wir wollten ihn schon in der Winterpause holen“, sagt Benedict Weeks.