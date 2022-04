Fußball-Regionalliga : Die Pokalhelden im Abstiegskampf

Straelens neuer Trainer Steffen Weiß – hier nach dem 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach II mit Kevin Wolze – setzt auf Teamwork. Foto: Heinz Spütz

Straelen Der SV Straelen steht seit dem Abend des Triumphs gegen den MSV Duisburg erstmals in der laufenden Saison auf einem Abstiegsplatz. Gegen die Sportfreunde Lotte muss am Samstag ein Sieg her.

Steffen Weiß hatte keine Zeit, den Triumph gegen den Drittligisten MSV Duisburg und den damit verbundenen Einzug in das Finale um den Niederrhein-Pokal auszukosten. Denn der neue Trainer des Fußball-Regionalligisten SV Straelen und seine Mannschaft müssen eine weitaus wichtigere Mission erfüllen. In den restlichen drei Meisterschaftsspielen gilt es für die Grün-Gelben, den drohenden Abstieg in die Oberliga zu verhindern.

Drei Spieltage vor Saisonende hat sich der Abstiegskampf in der Regionalliga West dramatisch zugespitzt. Während am Mittwochabend an der Römerstraße das 1:0 gegen den MSV gefeiert wurde, gewann Verfolger Alemannia Aachen sein Nachholspiel bei RW Ahlen parallel mit 2:0. Die Folge: Der SV Straelen steht erstmals in der laufenden Saison auf einem Abstiegsplatz.

Info Fragezeichen hinter dem Einsatz von Kevin Wolze Die Ausgangslage Für den SV Straelen zählt nur die volle Punktzahl, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Die Sportfreunde Lotte stehen bereits als Absteiger fest.

Trainerstimme „Wir wollen die Kontrolle über das Spiel übernehmen und nichts dem Zufall überlassen. Ich verlange, dass meine Jungs 100 Prozent geben und sich nach dem Spiel in die Augen gucken können.“ Personal Der Einsatz von Kevin Wolze, der zum ersten Mal nach seiner langen Verletzungspause im Pokalspiel 90 Minuten lang auf dem Platz stand, ist fraglich. Maximilian Funk fällt erkrankt aus.

Doch noch ist nichts passiert, zumal das Straelener Restprogramm auf den ersten Blick machbar aussieht. Zum Auftakt der „Wochen der Wahrheit“ empfängt der SV Straelen den Absteiger Sportfreunde Lotte, eine Woche später geht es zum FC Wegberg-Beeck, der nur noch eine theoretische Chance auf den Klassenerhalt hat. Am letzten Spieltag stellt sich der Tabellensechste SV Rödinghausen, für den die Saison längst gelaufen ist, an der Römerstraße vor.

„Von solchen Formulierungen wie leichteres Restprogramm, machbare Gegner oder lösbare Aufgaben halte ich überhaupt nichts“, sagt der 33-jährige Coach. „Für mich sind die nächsten drei Spiele ,Muss-Aufgaben‘, die erfüllt werden müssen. Egal, wie die Gegner heißen und wo sie in der Tabelle stehen. Und ich glaube auch nicht, dass sechs Punkte am Ende reichen werden. Meiner Meinung nach sollten es sieben werden, um die Klasse sicher zu halten.“ Steffen Weiß hat seit seiner Ankunft an der Römerstraße versucht, die Grundlagen zu schaffen, um dieses Ziel erreichen zu können. Taktisch hat er auf ein 4-2-3-1-System umgestellt, um vorranging die Flügelspieler von Defensivaufgaben zu befreien und so das Angriffsspiel zu beleben. „Jetzt kommt es darauf an, die richtigen Spieler auf der richtigen Position zum richtigen Zeitpunkt aufzustellen“, sagt er und betont dabei, dass er keine Alleingänge macht und weiterhin auf die gute Zusammenarbeit mit seinen Trainer-Kollegen setzt.

Neben Videoanalysen und Taktikbesprechungen waren die Trainingseinheiten nach dem Pokal-Coup speziell auf den nächsten Gegner zugeschnitten. „So schön und so wichtig der Sieg gegen den MSV auch ist. Gegen Lotte wird sich die Charakteristik des Spiels komplett ändern. Und darauf müssen wir vorbereitet sein“, so seine Erklärung.

Dem Sieg gegen den Drittligisten misst der junge Mann aus Bad Fallingbostel auch deshalb besondere Bedeutung bei, weil Maßnahmen, die er im Vorfeld ergriffen hatte, sich als Volltreffer erwiesen. So etwas fördert das Vertrauen einer Mannschaft in ihren Trainer.

Zurück zum Spiel gegen SF Lotte. Nach intensiver Videoanalyse schätzt Weiß den Gegner als spielstarke Mannschaft ein, die aus der Abwehr heraus kombiniert und körperlich auf dem Platz sehr präsent ist. Seine Karten legt er zwar nicht offen, kann den Straelener Fans aber immerhin schon einmal versichern, dass er sich den passenden Spielplan zurechtgelegt hat. „Zunächst einmal wollen wir von Beginn an hundert Prozent geben und das Maximale abrufen. Unsere Defensivreihe soll noch höher stehen, um den Faktor Zufall weitgehend auszuschalten und den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten“, so Weiß.