Lokalduell in der Fußball-Oberliga Personallage beim SV Straelen wird immer brenzliger

Die Gäste sind eine Art „Mannschaft der Stunde“ in der Oberliga und blieben in den vergangenen fünf Spielen mit vier Siegen und einem Remis unbesiegt. Nach dem 5:1-Sieg am vergangenen Spieltag im Derby gegen den 1. FC Kleve wird der SV Sonsbeck eine Sonderportion Selbstvertrauen getankt haben und mit viel Feuer in Straelen auflaufen.