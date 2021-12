Handball-Oberliga der Frauen : SV Straelen trifft auf einen Gegner, der ganz viel Erfahrung mitbringt

Straelen Trainer Thomas Floeth hat großen Respekt vor dem TV Witzhelden, dessen Spielerinnen zum Teil schon in der Bundesliga am Ball waren.

Am Ende mussten sich die Oberliga-Handballerinnen des SV Straelen zwar mit 28:32 geschlagen geben. Doch trotz der Niederlage hatte die Mannschaft beim aktuellen Tabellendritten Fortuna Düsseldorf II einmal mehr gezeigt, was in ihr steckt. Entsprechend selbstbewusst gehen die Grün-Gelben ins Heimspiel gegen den punktgleichen Tabellennachbarn TV Witzhelden (beide 10:6), das am Sonntag um 17.30 Uhr in der Sporthalle am Schulzentrum beginnt. SVS-Coach Thomas Floeth erwartet ein ebenso enges wie intensives Duell zweier Teams, die sich auf Augenhöhe begegnen.