Handball-Oberliga der Frauen SV Straelen hat in der Abwehr noch Luft nach oben

Die Wunden der Oberliga-Handballerinnen des SV Straelen waren nach der Niederlage beim starken Aufsteiger VT Kempen schnell geleckt. „Wir haben bei einem Gegner, der wahrscheinlich in der Spitzengruppe mitmischen wird, nicht schlecht gespielt“, sagt SVS-Coach Thorsten Arts vor Spieltag Nummer drei. Dieser beschert den Grün-Gelben die Reserve des Zweitligisten HSV Gräfrath-Solingen. Angepfiffen wird die Begegnung am Sonntag um 17.45 Uhr in der Sporthalle am Schulzentrum. Der Gegner ist mit zwei ungefährdeten Siegen gegen HSV Überruhr und die Bergischen Panther in die Saison gestartet.