Handball-Oberliga der Frauen SV Straelen schafft nach Blitzstart den Sprung ins Mittelfeld

Nach Wiederanpfiff bewegten sich beide Mannschaften bis zum 18:18 auf Augenhöhe. Ein lupenreiner Hattrick von Anika Sewing brachte die Blumenstädter mit 21:18 in Führung. Die hatten anschließend jedoch zwei Zeitstrafen zu überstehen, lösten diese knifflige Aufgabe aber überragend gut. Ein Grund: Mia Kurfürst war an diesem Tag ein entscheidender Faktor, in wichtigen Momenten stets zur Stelle und am Ende beste Straelener Torschützin. Als Maike Ripkens in der 55. Minute das 25:21 erzielte, war die Partie entschieden. Thorsten Arts: „Ein ebenso verdienter wie wichtiger Erfolg. Jetzt gilt es, in der kommenden Woche in Duisburg nachzulegen.“