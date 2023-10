Handball Beim SV Straelen läuten die Alarmglocken

Von der ersten Minute an taten sich die Grün-Gelben in der heimischen Sporthalle an der Fontanestraße schwer, den Ball am gegnerischen Keeper vorbei im Tor unterzubringen. „Die Chancen waren da, doch mit denen wurde überaus fahrlässig umgegangen“, so Floeth. Am Ende hatte er 17 Fahrkarten auf seinem Zettel stehen. Da wenigstens Straelens Torhüter Max Eickelpoth einen guten Job machte, sahen die Zuschauer zunächst eine torarme Begegnung. Der Gastgeber musste ab der siebten Minute ohne seinen Abwehrchef auskommen. Für eine Allerwelts-Aktion sah Phillip Kessel die Rote Karte. Die Defensive war jedoch auch im Anschluss nicht das Problem der Blumenstädter. Das lag durchweg in der Offensive, in der sich nur der jüngste Straelener Spieler in Szene setzen konnte. Fünf der acht Treffer in Halbzeit eins gingen auf das Konto von Maik Floeth.