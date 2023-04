Doppelsieg für Grün-Gelb Ein rundum gelungener Handball-Abend

Die Grün-Gelben standen vom Anpfiff an auf dem Gaspedal. Jede Gelegenheit wurde dazu genutzt, um den Gegner mit reichlich Tempo unter Druck zu setzen. Und das gelang 30 Minuten lang zur Freude der Fans ganz ausgezeichnet. Erste Welle, zweite Welle, schnelle Mitte: Rheinhausen fand nur selten Zeit, sich in der Abwehr zu formieren. Nach einer guten Viertelstunde lag Straelen in einer unterhaltsamen Partie mit 12:9 vorn. In der Folge wechselten die Gäste munter durch, wodurch ihnen in der Offensive die Schlagkraft verloren ging. Selbst in doppelter Überzahl gelang ihnen kein Torerfolg, so dass die Grün-Gelben bis zur Pause auf 21:13 davonziehen konnten.