Handball Keine Chance gegen die Harz-Kleber

Nach Wiederanpfiff verpasste Biefang dem Ball eine Extraschicht Kleber. Straelens offensive Probleme wurden damit noch größer. „Der Spielfluss ging mehr und mehr verloren. Und irgendwann ging gar nichts mehr“, musste der SVS-Coach mit ansehen, wie seine Mannschaft zunächst einem kleinen Rückstand hinterherhechelte (12:14) und in der Schlussphase vollkommen aus der Bahn geriet. Thomas Floeth: „Vorne wollte nichts mehr gelingen, so dass wir in der Abwehr einiges ausprobieren mussten, um eventuell noch den einen oder anderen Gegenstoß laufen zu können. Der Schuss ist leider nach hinten losgegangen.“ 1:8 Tore in den letzten zehn Minuten sorgten für ein Endergebnis von 15:23, das „deutlich zu hoch ausgefallen ist“, so Floeth.