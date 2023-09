Handball-Landesliga SV Straelen am Ende etwas unter Wert geschlagen

Zumindest in der Offensive fanden die Grün-Gelben gut in die Partie. „In der Abwehr haben wir viel zu passiv agiert, haben die starken Schützen einfach machen lassen“, so Straelens Trainer. Vor allem der Oberhausener Rückraumschütze Philipp Peich (insgesamt zwölf Tore) ließ sich nicht zweimal bitten, ballerte aus allen Lagen. Der SV Straelen konnte sich zunächst auf Maik Floeth verlassen. Nach 13 Minuten hatte dieser bereits vier Treffer auf seinem Konto und einen Sonderbewacher auf die Füße gestellt bekommen. 60 Sekunden später flog er nach einer unglücklichen Aktion jedoch mit Rot vom Platz. „Eine rote Karte, die man geben kann, aber nicht muss“, so der SVS-Coach. Mit vier Treffern in Serie verschaffte sich der Tabellenführer eine 17:13-Pausenführung.