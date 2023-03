Handball-Oberliga der Frauen Am Ende ist der Spitzenreiter eine Nummer zu groß

Der Außenseiter setzte von Anfang an auf eine 5:1-Deckungsvariante. Diese entpuppte sich als probates Mittel, um die schnellen Spielerinnen des Titelaspiranten vor Probleme zu stellen. „Die Mannschaft hat richtig gut und ungemein engagiert verteidigt“, so Floeth, der sich über viele gewonnene Zweikämpfe und Balleroberungen freute. So entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem sich lange Zeit kein Team auch nur ansatzweise absetzen konnte. In der 22. Minute erzielte Marie van Bebber das 8:7 für den SVS. Sechs torlose Straelener Minuten später lag Königshof mit 11:8 vorn. Mit einem Drei-Tore-Vorsprung ging der Gastgeber wenig später auch in die Kabine (12:9).