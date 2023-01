Faustdicke Überraschung Starker SV Straelen ringt den Tabellenführer nieder

Als die Schlusssirene ertönte, gab es kein Halten mehr. Gigantischer Jubel auf der bestens gefüllten Tribüne und auf dem Parkett, wo sich die Straelener Oberliga-Handballerinnen in den Armen lagen. Sie hatten es soeben geschafft, dem Tabellenführer TV Witzhelden ein gewaltiges Schnippchen zu schlagen und die spielstarken Gäste mit 29:27 (17:12) in die Knie gezwungen. „Die Mannschaft hat über die gesamten 60 Minuten am Anschlag gespielt und ist dafür belohnt worden“, sagte SVS-Coach Thomas Floeth.