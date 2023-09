Fußball-Oberliga SV Straelen verspielt leichtfertig den Sieg

Das prestigeträchtige Duell lief vom Anpfiff an auf Hochtouren. Gerade einmal 40 Sekunden waren gespielt, als der Gastgeber zum ersten Mal gefährlich vor dem Straelener Tor auftauchte. Der Ball von Florian Abel landete am Außennetzt. Munter ging es hin und her. Nach sieben Minuten gingen die Grün-Gelben, die mit der Empfehlung von drei Siegen in Folge angereist waren, in Führung. Nach einem Konter landete der Ball bei Pedro Cejas. Der junge Argentinier behielt im Strafraum die Übersicht und ließ KFC-Keeper Robin Udegbe keine Chance. Die Uerdinger Antwort erfolgte direkt nach Wiederanpfiff. Dimitrios Touratzidis hämmerte den Ball aus spitzem Winkel zum Ausgleich in die Maschen.