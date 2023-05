Saisonsieg Nummer vier Ein Heimsieg zum Regionalliga-Abschied

Der SV Straelen kann tatsächlich noch gewinnen. Das vorerst letzte Heimspiel in der Fußball-Regionalliga entschied der Tabellenletzte gegen den SV Lippstadt mit 2:1 (1:1) für sich. Der Sieg ging völlig in Ordnung und hätte bei konsequenterer Chancenverwertung auch deutlicher ausfallen können. „Endlich mal haben sich die Jungs für ihren Aufwand belohnt und eindrucksvoll gezeigt, dass die Mannschaft in den vergangenen Monaten trotz der ausweglosen Situation immer intakt war“, sagte Interimstrainer Kevin Wolze. Zum Saisonfinale tritt der Absteiger bereits am kommenden Freitag beim SV Rödinghausen an (Anpfiff 19 Uhr).