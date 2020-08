Fußball : SV Straelen gewinnt auch sein achtes Testspiel

Straelen Der Regionalligist siegt 5:1 beim SC Union Nettetal. Trainer Benedict Weeks probiert erneut einiges aus. Am Samstag steigt die Generalprobe gegen VVV Venlo. „Da freuen wir uns drauf“, sagt Weeks.

Auch das achte Testspiel beendete der SV Straelen, Aufsteiger in die Fußball-Regionalliga, als Sieger. Am Mittwoch wurde die Partie beim Oberligisten SC Union Nettetal mit 5:1 (2:1) gewonnen. SVS-Trainer Benedict Weeks gab auch in dieser Begegnung noch einmal einigen Spielern die Chance, sich zu beweisen. Für Robin Udegbe begann Keisuke Ishibashi im Tor, für den verletzten Linksverteidiger Jannik Stevens spielte erneut Neuzugang Mehmed Dalyanoglu. Und sein Debüt im Straelener Trikot gab Duc Anh Nguyen Nhu als Innenverteidiger neben Ferry de Regt. Außerdem machte Weeks von seinem vollen Auswechselkontingent Gebrauch.