Sport-Wochenende des SV Straelen : Gelungenes Sommerfest der SVS-Handballer

Herren Knapp zwei Wochen sind es noch bis zum Saisonstart der ersten Männermannschaft des SV Straelen. Am Samstag, 14. September, empfängt man um 19.30 Uhr den TV Borken.

Frauen Die Regionalliga-Frauen starten erst eine Woche später in die neue Spielrunde. Am Sonntag, 22. September, kommt der TB Wülfrath in die Blumenstadt. Anwurf ist um 18.45 Uhr. Im HVN-Pokal setzte es gegen abwehrstarken Titelanwärter eine deftige Niederlage.