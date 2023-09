Handball-Landesliga Tolle Energieleistung nur mit einem Punkt belohnt

Dass es nur zum Unentschieden gereicht hatte, machte er zuallererst an den beiden überforderten Unparteiischen fest. „Jeder in der Halle hat gesehen, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wurde“, sagte er mit dem Blick auf ein Zeitstrafenverhältnis von 11:3 gegen die Grün-Gelben. „Für jeden Mist sind meine Spieler vom Platz geflogen, während auf der anderen Seite zum Teil rüdeste Fouls nur mit einem Freiwurf geahndet wurden. So etwas ist unfair.“ Der Gastgeber fand mit der Unterstützung des Publikums im Rücken schnell ins Spiel, lag nach vier Minuten mit 3:0 vorn. Die Konzepte, die man gegen die erwartete 3:2:1-Deckung einstudiert hatte, funktionierten. „Spielerisch war das richtig gut, eine deutliche Verbesserung gegenüber den ersten beiden Auftritten in dieser Saison“, so Floeth. Absetzen konnte sich der SVS jedoch nicht, auch weil die Chancenverwertung nicht optimal war. Vielmehr entwickelte sich eine Partie mit regelmäßigen Führungswechseln. In die Kabinen ging es beim Stand von 12:13. Bis zum 16:16 in der 43. Minute verlief die Partie in einigermaßen geregelten Bahnen. Dann begann die emotionale Achterbahnfahrt der Grün-Gelben. Thomas Floeth: „Bis zum Schlusspfiff haben wir eigentlich nur noch in Unterzahl gespielt. Wie die Jungs diesen Nachteil weggekämpft haben, ist umso bemerkenswerter.“