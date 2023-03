Wiedersehen mit alten Bekannten Adli Lachheb hält Absteiger bei Laune

Die Ausgangslage ist klar: Die Gäste stecken noch mitten im Abstiegskampf und benötigen jeden Punkt. Der SV Straelen steht abgeschlagen am Tabellenende und hat mit der Verpflichtung des neuen Trainers Sunay Acar, der vor einer Woche seinen Vertrag unterschrieben hat, endgültig mit der Planung für die Oberliga begonnen. Vor seinem ersten Arbeitstag am 1. Juli soll Acar eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen, die dort eine gute Rolle spielen kann. Dabei wird er mit Kevin Wolze kooperieren, der als Sportlicher Leiter viel Überzeugungsarbeit leisten muss, um insbesondere den jungen Spielern einen Verbleib an der Römerstraße schmackhaft zu machen. Adli Lachheb, gebürtiger Tunesier mit deutschem Pass, hat in seiner langen und erfolgreichen Karriere als Profifußballer, in der er unter anderem für den MSV Duisburg und Erzgebirge Aue in der Zweiten Liga gespielt hat, viel erlebt. Aber so eine Situation, wie sie sich aktuell in Straelen darstellt, hat er noch nie mitgemacht. „Das tut momentan schon extrem weh“, sagt er. „Einmal bin ich abgestiegen. Das war mit Jahn Regensburg. Aber nicht kampflos. Da haben wir unten mitgemischt, nur am Ende hat es nicht gereicht.“