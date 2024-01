Handball-Oberliga der Frauen SV Straelen freut sich auf den Tabellenführer

Zum Start ins neue Handball-Jahr erwartet die Zuschauer in der Straelener Sporthalle am Schulzentrum ein echtes Schmankerl. Dort treffen am Sonntag (Anwurf 17.30 Uhr) die Oberliga-Frauen des SV Straelen und die VT Kempen aufeinander. Der Aufsteiger kommt als etwas überraschender Spitzenreiter und voraussichtlich mit großem Anhang in die Blumenstadt.