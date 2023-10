Fußball-Oberliga Abwehr-Ass für die entscheidenden Tore

Am Samstag, zur besten Sportschau-Zeit um 18 Uhr, findet das Spitzenspiel in der Fußball-Oberliga statt. An der Römerstraße trifft der SV Straelen als aktueller Tabellenvierter auf den Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg. Nach dem erquickenden 2:0-Sieg im Kreis-Derby beim 1. FC Kleve hatte die Mannschaft von Trainer Sunay Acar die ganze Woche Zeit, sich intensiv auf das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen vorzubereiten. Die Gäste aus dem Stadtteil von Monheim haben hingegen eine Extraschicht in den Knochen. Am Mittwochabend hatte der Oberliga-Spitzenklub beim Bezirksligisten VfR Krefeld-Fischeln wesentlich mehr Mühe als erwartet, um sich am Ende mit einem 6:3-Erfolg nach Verlängerung für das Viertelfinale um den Niederrhein-Pokal zu qualifizieren. Mit einem Sieg können die Grün-Gelben nicht nur punktemäßig mit dem Tabellenführer gleichziehen. Die Mannschaft kann ganz nebenbei beste Werbung in eigener Sache für den Pokal-Kracher gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen machen – am kommenden Dienstag steht bereits das nächste Highlight an der Römerstraße auf dem Programm.