Fußball : „Benedict Weeks ist der richtige Mann“

Straelen Fußball-Regionalliga: Der Sportliche Leiter traut dem SV Straelen gegen Preußen Münster eine Überraschung zu und ist fest davon überzeugt, dass unter dem Strich der Klassenerhalt herausspringt.

Wenn man so will, hat Stephan Houben schon den ersten Satz der jüngsten Erfolgsgeschichte des SV Straelen geschrieben. Zur Erinnerung: Im Frühjahr 2016 schaffte die Straelener Mannschaft mit Mühe und Not den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga. Wenige Wochen später heuerte der Trainer aus Mönchengladbach mit seinem Assistenten Khaled Daftari an der Römerstraße an. Von diesem Zeitpunkt ging’s steil nach oben. Beide führten das Team auf Anhieb in die Oberliga. Damit nicht genug – vor zwei Jahren folgte der Durchmarsch in die Regionalliga. Damals hatte Houben in der Endphase das Amt des Sportlichen Leiters übernommen, das er immer noch ausübt. Der Abstieg wurde bekanntlich sofort repariert – inzwischen mischt der SV Straelen wieder in der Vierten Liga mit. Am heutigen Mittwoch gastiert ab 19.30 Uhr Drittliga-Absteiger Preußen Münster an der Römerstraße.