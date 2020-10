Handball : Erklärtes Ziel: 60 Minuten Konstanz

Straelen Handball-Oberligist SV Straelen tritt am Samstag gegen HSG Hiesfeld/Aldenrade an. Der Gegner hat nach zahlreichen Abgängen seine Erwartungen gegenüber den Vorjahren etwas gedrosselt.

„Nur gegen Witzhelden haben wir über 60 Minuten eine konstant gute Leistung abgerufen und deshalb eine Spitzenmannschaft bezwingen können“, sagt der SVS-Coach. Ein ähnlich konzentrierter Auftritt wird auch gegen den kommenden Gegner nötig sein, wenn am Ende etwas Zählbares herausspringen soll. Am Samstag ist Hiesfeld-Aldenrade zu Gast in der Sporthalle am Straelener Gymnasium. Anwurf ist um 18 Uhr. In den beiden vergangenen Jahren nahm die HSG jeweils vergeblich den Aufstieg in Angriff. Angesichts vieler Abgänge backt die Mannschaft, die zuletzt eine 21:28-Niederlage gegen Lobberich einstecken musste, diesmal etwas kleinere Brötchen. „Dieses Ergebnis interessiert mich nicht. Wir müssen auf uns gucken und vom An- bis zum Abpfiff hellwach sein. Das ist schwierig genug“, sagt Floeth.