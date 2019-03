Handball: SV Straelen hat kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt

Straelen (terh) Handball-Verbandsliga der Männer: SV Straelen – TV Geistenbeck 18:32 (11:13). „Eine Halbzeit lang haben wir am oberen Limit gespielt“, sagte SVS-Coach Dieter Pietralla nach der Partie gegen das Top-Team aus Geistenbeck.

Die Grün-Gelben starteten mit dem erkennbaren Willen ins Spiel, Wiedergutmachung für die peinliche Pleite in Wesel zu betreiben. Mit großem Mut stellten sie sich den spielerisch und körperlich überlegenen Gästen entgegen. „Das haben die Jungs vorne und hinten richtig gemacht“, freute sich Pietralla über ein Duell, das 30 Minuten lang auf Augenhöhe geführt wurde. Geistenbeck marschierte zunächst leicht vorneweg (5:3, 8:6), doch nach 20 Minuten war es der SVS, der durch einen Treffer von Philipp Heußen in Führung ging. „Leider hatten wir im Anschluss etwas Wurfpech“, erklärte Pietralla den 11:13-Pausenrückstand. Nach dem Seitenwechsel ging dann alles ganz schnell. Zu schnell für die Blumenstädter. Die leisteten immer mehr Fehler und wurden für jeden einzelnen bestraft. In der 38. Minute traf Geistenbeck zum 17:11, in der 44. zum 22:12. Straelen brach, wie schon häufiger in dieser Saison, auseinander, war gegen einen clever agierenden Gegner schlichtweg chancenlos.