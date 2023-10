Fußball-Oberliga SV Straelen stürmt auf den dritten Platz

Zum eigentlichen Geschehen im Stadion an der Römerstraße: Die Partie brauchte eine längere Anlaufphase. Aber spätestens mit dem Führungstreffer zum 1:0 nach 20 Minuten nahm sie so richtig Fahrt auf. Tom Hirsch bediente Celal Aydogan im gegnerischen Strafraum. Sein Schuss aus kurzer Distanz wurde von einem Verteidiger abgewehrt, den Abpraller verwertete Pedro Cejas mit seinem vierten Saisontor. Keine drei Minuten später lagen sich die Spieler des Gastgebers erneut in den Armen. Ein Freistoß von Kapitän Luca Thissen landete am zweiten Pfosten auf der blonden Kurzhaarfrisur von Tom Hirsch. Der Ball senkte sich unhaltbar für Gäste-Keeper Marius Delker ins lange Eck.