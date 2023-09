Fußball-Oberliga Der erste Saisonsieg ist endlich perfekt

Der Gastgeber riss das Geschehen sofort an sich und hätte schon nach fünf Minuten durch Tom Hirsch in Führung gehen können. Besser machte es zwei Minuten später der 20-jährige Celal Aydogan mit seinem dritten Saisontreffer. Die Grün-Gelben spielten in der Folgezeit Katz und Maus mit ihrem Gegner, der in dieser Phase mitunter überfordert wirkte. Der SV Straelen bot den 400 Zuschauern im Stadion an der Römerstraße Fußball mit hohem Unterhaltungswert. Einziges Manko war erneut die mangelnde Chancenverwertung, die in den ersten drei Spielen eine höhere Punktausbeute verhindert hatte. So dauerte es bis zur 35. Minute, als der Argentinier Pedro Cejas mit seinem ersten Treffer in der Oberliga den Vorsprung ausbaute. „Es war schon beeindruckend, wie der SV Straelen in der ersten Halbzeit aufgespielt hat. Wir waren froh, dass es zur Pause nur 0:2 stand“, sagte Gäste-Trainer Dirk Tönnies.