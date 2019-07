Fußball : SV Straelen spielt wie aus einem Guss

Kamp-Lintfort / Straelen Drei Wochen vor dem ersten Meisterschaftsspiel gegen den Cronenberger SC schießt sich Fußball-Oberligist SV Straelen schon einmal warm. Die Mannschaft bestätigt ihre gute Frühform mit einem 9:0 (4:0) bei Fichte Lintfort.

Es mag zwar nur ein Testspiel sein. Und der Gegner „nur“ eine Mannschaft, die in der kommenden Saison wahrscheinlich um den Klassenerhalt in der Landesliga kämpft. Dennoch: Der 9:0 (4:0)-Erfolg des SV Straelen bei Fichte Lintfort wird die Konkurrenz in der Fußball-Oberliga aufhorchen lassen.

Zu Recht. Denn die Grün-Gelben lieferten am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz am Lintforter Volkspark eine eindrucksvolle Vorstellung, mit der sie ihre Ambitionen auf die sofortige Rückkehr in Liga vier einmal mehr untermauerten. Lauffreudig (nur Neuzugang Fatmir Ferati bildete in dieser Hinsicht eine Ausnahme), taktisch sehr diszipliniert und torgefährlich – so präsentiert sich der SV Straelen zwei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel beim Düsseldorfer Landesligisten Rather SV. Entsprechend positiv fiel nach 90 einseitigen Minuten das knappe Fazit von Trainerin Inka Grings aus: „Die Mannschaft hat sämtliche Vorgaben erfüllt. Deshalb bin ich sehr zufrieden.“ Ihr Lintforter Kollege Sven Schützek trug das Debakel mit Fassung: „Wir hatten es mit einer sehr starken Mannschaft zu tun, die auch in der Höhe verdient gewonnen hat. Man sollte allerdings auch nicht vergessen, dass wir stark ersatzgeschwächt antreten mussten.“