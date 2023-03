Ende der Sieglos-Serie SV Straelen kann doch noch gewinnen

Zu Beginn der zweiten Hälfte blieb Rot Weiss Ahlen zunächst am Drücker. In der 52. Minute gelangten die Gäste nach einer Straelener Ecke in Ballbesitz und konterten blitzschnell. Hüseyin Bulut erzielte das zu diesem Zeitpunkt überfällige 1:1. Doch ausgerechnet das Gegentor wirkte wie ein Befreiungsschlag für den SV Straelen, der plötzlich ganz unbekümmert wieder das Geschehen an sich riss. Zunächst traf Muja Arifi von der Strafraumgrenze aus nur den Pfosten (60.). Dann verfehlte ein Kopfball von Ken Mata knapp das Ziel (82.). 120 Sekunden später packte Said Harouz den Hammer aus – der SV Straelen kann doch noch gewinnen. Am nächsten Samstag wird die Abschiedstournee der Grün-Gelben mit dem dritten Heimspiel in Folge fortgesetzt. Ab 14 Uhr ist der Vorletzte Wattenscheid 09 an der Römerstraße zu Gast.