Der Knoten ist geplatzt Endlich: SV Straelen feiert den ersten Auswärtssieg

Obwohl die Grün-Gelben einen überaus ordentlichen Start hinlegten, war es ein ebenso langer wie steiniger Weg bis zum Ziel. Einmal Jens Groetelaers und dreimal Joey Sonnen sorgten für die schnelle 4:1-Führung. Und auch im Anschluss blieb Grün-Gelb am Drücker, machte vor allem in der Offensive einen nahezu fehlerfreien Job. Lohn der Mühen: Ein komfortabler Sieben-Tore-Vorsprung (12:5). Im Anschluss passierten zwei Dinge: Biesel versuchte es mit einer deutlich offensiveren Deckungsvariante. Und der SVS kassierte plötzlich eine Zeitstrafe nach der anderen. Letzteres spielte dem Gastgeber in die Karten. „Wir waren mehr mit dem Drumherum als mit unserem Spiel beschäftigt“, erklärte Arts den Leistungseinbruch.