Fußball-Oberliga SV Straelen ist zurück in der Erfolgsspur

Tom Hirsch hatte in einer turbulenten Anfangsphase, in der beide Mannschaften auf Offensive setzten, bereits in der siebten Minute nach Vorarbeit von Pedro Cejas das 1:0 für den SV Straelen erzielt. Dem SV Sonsbeck gelang in der 18. Minute durch Robin Schoofs der Ausgleich. Es blieb eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Pedro Cejas brachte den Gastgeber in der 28. Minute wieder in Führung. Nachdem Markus Müller noch am Sonsbecker Torhüter Jonas Holzum gescheitert war, gelang dem Argentinier im Nachschuss das 2:1 für den SVS.