Handball-Landesliga Echte Derbystimmung zum Saisonfinale

Den Coach der Grün-Gelben, Thomas Floeth, beschlich nach den ersten Spielminuten in all dem Lärm ein etwas ungutes Gefühl. Während die Gäste in der Anfangsphase vor allem an Max Eickelpoth scheiterten, hatte der SV Straelen allergrößte Probleme, echte Torchancen zu kreieren. „Wir haben vorne mehr oder weniger kopf- und körperlos agiert und oftmals überhastet abgeschlossen“, so Floeth, dessen Mannschaft nach acht Minuten 0:3 zurücklag. In der 13. Minute erzielte Issums Andre Schmetter das 6:2.