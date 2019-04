Handball: Es bleibt dabei: SV Straelen ist in eigener Halle eine Macht

Es bleibt dabei: SV Straelen ist in eigener Halle eine Macht

Straelen (terh) Handball-Regionalliga der Frauen: SV Straelen – Fortuna Köln 33:28 (15:16). Vor heimischer Kulisse gelang den Grün-Gelben am Sonntagabend die nächste Überraschung. Nach Spitzenreiter Wülfrath wurde mit Fortuna Köln der nächste Hochkaräter in die Knie gezwungen.

Es schien beinahe so, als hätten die Mannschaften einen Nicht-Angriffspakt abgeschlossen. Beide Abwehrreihen fanden kaum bis gar keinen Zugriff auf den Gegner. Nach zehn Spielminuten hieß es 8:7 für die Fortuna. Auf Kölns Seite durfte sich Hanna Haase ungebremst austoben. „Die haben wir lange Zeit überhaupt nicht in den Griff bekommen. Wir waren einfach viel zu passiv“, erklärt SVS-Coach Thomas Floeth die sieben Treffer der flinken Halblinken in Halbzeit eins.